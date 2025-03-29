"Кто борется за чемпионство в этом сезоне? Первые три команды на данный момент, и ещё я добавил бы ЦСКА", - цитирует Колоскова "Матч ТВ".
После 21-го сыгранного тура "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 46-ю набранными очками. Московский "Спартак" располагается на второй строчке с 43-мя очками в своем активе, петербургский "Зенит" замыкает тройку лидеров с таким же количеством очков.
ЦСКА занимает в турнирной таблице 6-е место с 38-ю очками в своем активе. Сегодня, 29-го марта, команда Марко Николича примет на своем поле махачкалинское "Динамо" в 22-м туре РПЛ.
Колосков считает, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в РПЛ
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: РФС