Прудников: в матче "Зенит" - "Рубин" всё будет зависеть от казанского клуба

"В этой встрече фаворит – "Зенит", но "Рубин" – непростая команда, которую можно просто переехать и забыть. Сейчас таких соперников практически нет. Да, поле и свой стадион дают о себе знать, но всё будет зависеть от "Рубина", посыплется он или нет", - приводит слова Прудникова Metaratings.
Петербургский "Зенит" и казанский "Рубин" сыграют друг с другом 30 марта в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" в рамках 22-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.
В первом круге команды встречались 27 июля в Казани в рамках 2-го тура РПЛ. Матч завершился победой сине-бело-голубых со счётом 4:0.