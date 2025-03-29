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Прудников: в матче "Зенит" - "Рубин" всё будет зависеть от казанского клуба

Бывший игрок "Рубина" Александр Прудников поделился своими ожиданиями от матча казанского клуба против петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"В этой встрече фаворит – "Зенит", но "Рубин" – непростая команда, которую можно просто переехать и забыть. Сейчас таких соперников практически нет. Да, поле и свой стадион дают о себе знать, но всё будет зависеть от "Рубина", посыплется он или нет", - приводит слова Прудникова Metaratings.

Петербургский "Зенит" и казанский "Рубин" сыграют друг с другом 30 марта в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" в рамках 22-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.

В первом круге команды встречались 27 июля в Казани в рамках 2-го тура РПЛ. Матч завершился победой сине-бело-голубых со счётом 4:0.

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