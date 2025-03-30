"Безусловно. Саша очень сильный вратарь. Очень ценю его, и надеюсь, он даст мне повод опять позвонить ему и поздравить с вызовом в национальную команду", - приводит слова Кафанова "Интерфакс".
Вратарь Александр Селихов в феврале 2025 года подписал с екатеринбургским "Уралом" контракт на срок до конца текущего сезона. После этого в составе своей новой команды голкипер принял участие в 4 официальных матчах, в которые дважды оставил свои ворота в неприкосновенности, а в остальных 2 играх всего пропустил 2 гола.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет 1,2 миллион евро. В составе сборной России Селихов провёл лишь один матч - в ноябре 2022 года против команды Таджикистана.
"Саша очень сильный вратарь". В сборной России допустили вызов Александра Селихова
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил, реален ли вызов вратаря екатеринбургского "Урала" Александра Селихова в сборную России в будущем.
Фото: ФК "Урал"