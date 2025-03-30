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Николич: рассчитываем на Алеррандро в ближайших матчах

Наставник ЦСКА Марко Николич рассказал, что рассчитывает на нападающего Алеррандро.
Фото: ПФК ЦСКА
"В каком состоянии Алеррандро? С ним все нормально. Мы можем рассчитывать на него в ближайших матчах. Но его отсутствие сегодня - мое решение", - цитирует Николича "Матч ТВ".

Напомним, центральный нападающий Алеррандро присоединился к московскому ЦСКА в это зимнее трансферное окно, перейдя из "РБ Брагантино". Стороны заключили контракт до конца декабря 2027 года.

Вчера, 29 марта, 25-летний бразильский форвард вышел на замену в матче 22-го тура РПЛ против "Динамо" Махачкала, появившись на поле на 87-й минуте игры, и не успел отличиться результативными действиями.

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