"В каком состоянии Алеррандро? С ним все нормально. Мы можем рассчитывать на него в ближайших матчах. Но его отсутствие сегодня - мое решение", - цитирует Николича "Матч ТВ".
Напомним, центральный нападающий Алеррандро присоединился к московскому ЦСКА в это зимнее трансферное окно, перейдя из "РБ Брагантино". Стороны заключили контракт до конца декабря 2027 года.
Вчера, 29 марта, 25-летний бразильский форвард вышел на замену в матче 22-го тура РПЛ против "Динамо" Махачкала, появившись на поле на 87-й минуте игры, и не успел отличиться результативными действиями.
Николич: рассчитываем на Алеррандро в ближайших матчах
Наставник ЦСКА Марко Николич рассказал, что рассчитывает на нападающего Алеррандро.
Фото: ПФК ЦСКА