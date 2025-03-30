- Не знаю, что случилось с командой после победы над "Акроном". Не получается забивать, пропускаем и проигрываем. Мы работаем, пытаемся анализировать и исправлять ситуацию, но пока не получается. Будем стараться улучшать игру.
В весенней части текущего сезона российской Премьер-лиги "Пари НН" одержал всего одну победу, обыграв дома тольяттинский "Акрон" (2:1). После этого команда Виктора Гончаренко проиграла три матча подряд, уступив "Краснодару", казанскому "Рубину" и подмосковным "Химкам" с общим счетом 0:6.
Нижегородцы набрали 19 очков и находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "Чемпионат"
Защитник "Пари НН" Александров: не знаю, что случилось с командой. Не получается забивать
Защитник "Пари НН" Виктор Александров прокомментировал последние результаты команды в чемпионате России.
Фото: ФК "Пари НН"