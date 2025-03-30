Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Краснодар
14:00
ФакелНе начат
Ахмат
16:30
СпартакНе начат
Зенит
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
13:00
УралНе начат
Арсенал Тула
15:00
ТорпедоНе начат
Ротор
15:00
РодинаНе начат
Балтика
19:00
ЧайкаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
15:00
ВильярреалНе начат
Барселона
17:15
ЖиронаНе начат
Валенсия
19:30
МальоркаНе начат
Атлетик
19:30
ОсасунаНе начат
Бетис
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
13:30
МонцаНе начат
Фиорентина
16:00
АталантаНе начат
Интер
19:00
УдинезеНе начат
Наполи
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
УнионНе начат
Боруссия Д
18:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
16:00
БрестНе начат
Анже
18:15
РеннНе начат
Осер
18:15
МонпельеНе начат
Гавр
18:15
НантНе начат
Лилль
21:45
ЛансНе начат

Кубок Англии

Новости
Престон Норт Энд
15:30
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
18:30
Манчестер СитиНе начат

Защитник "Пари НН" Александров: не знаю, что случилось с командой. Не получается забивать

Защитник "Пари НН" Виктор Александров прокомментировал последние результаты команды в чемпионате России.
Фото: ФК "Пари НН"
- Не знаю, что случилось с командой после победы над "Акроном". Не получается забивать, пропускаем и проигрываем. Мы работаем, пытаемся анализировать и исправлять ситуацию, но пока не получается. Будем стараться улучшать игру.

В весенней части текущего сезона российской Премьер-лиги "Пари НН" одержал всего одну победу, обыграв дома тольяттинский "Акрон" (2:1). После этого команда Виктора Гончаренко проиграла три матча подряд, уступив "Краснодару", казанскому "Рубину" и подмосковным "Химкам" с общим счетом 0:6.

Нижегородцы набрали 19 очков и находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится