- Тур на голы богат, а "Краснодар" почувствовал запах крови: его теперь трудно будет остановить. Очень хорошо он выглядел во втором тайме с "Факелом". Просто смял он "Факел". Все футболисты в команде играли с большим азартом. Так что нелегко его остановить. Тем более у "Краснодара" календарь не такой сложный, как у конкурентов в борьбе за первое место. Он уже мечтает о чемпионстве. "Зениту" обязательно надо обыгрывать "Краснодар" дома.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Наумов: "Краснодар" просто смял "Факел". "Быков" теперь трудно будет остановить
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info крупную победу "Краснодара" над "Факелом" в 22-м туре РПЛ (5:0).
Фото: ФК "Краснодар"