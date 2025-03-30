По информации Sport24 контракт 32-летнего игрока не будет продлён, а сам футболист рассматривает варианты с продолжением карьеры в ПСВ, клубах МЛС, а также не исключает переход в другой московский клуб.
Наиболее вероятным вариантом для Дасы считается возвращение в тель-авивский «Маккаби», с которым он уже контактировал во время последнего сбора национальной команды Израиля.
Эли Даса выступает за «Динамо» с сентября 2022 года, перейдя из «Витесса» на правах свободного агента. За это время он принял участие в 75 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Эли Дасы составляет 1,2 миллиона евро.
Стоит отметить, что зимой «Динамо» пополнилось новым игроком — правым защитником Хуаном Касересом из Парагвая. Его трансфер обошёлся клубу в 3,4 миллиона евро.
Источник: Эли Даса покинет "Динамо" летом
Защитник «Динамо» Эли Даса, скорее всего, покинет московский клуб по окончании сезона в статусе свободного агента.
Фото: ФК "Динамо"