Рахимов отметил два эпизода, которые сломали игру "Рубина" против "Зенита"

"Мы были в атаке, могли проводить атаку "2 в 1", но умудрились потерять эту скорость, допустить простейшие ошибки, дать "Зениту" возможность выйти в контратаку, чего не было вообще в первом тайме. Тут же у нас прилетела вторая желтая карточка. И здесь эпизод достаточно глупый. Вот так два эпизода могут сломать всё, что выстраивалось в первом тайме. Вот эти моменты всё определили", - приводит слова Рахимова "Матч ТВ".
Казанский "Рубин" 30 марта в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" проводил матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с местным "Зенитом" и потерпел поражение со счётом 0:4. После этого поражения у футбольного клуба из Татарстана в активе осталось 32 очка, которые позволяют команде на данный момент занимать седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре подопечные Рашида Рахимова 5 апреля отправятся на выезд в Самару, где сыграют против "Крыльев Советов". Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.