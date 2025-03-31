"Это было предложение Карпина. Мы действительно обсуждали кандидатуру Артема, но после предложения Валерия Георгиевича — проанализировали, обсудили с ним — конечно, это хорошая история, в которой все по-честному и точно нет проигравших. Все хорошо получилось, все довольны. И сразу вся эта напряженность ушла", - приводит слова Митрофанова "РБ Спорт".
36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба в марте был вызван в расположение сборной России по футболу для участия в очередном учебно-тренировочном сборе. В его рамках форвард принял участие в одной товарищеском матче - 19 матча против команды Гренады.
В этой встрече Дзюба вышел на поле в стартовом составе, отметился двумя результативными действиями (голом и голевой передачей) и был заменен на 65 минуте. Благодаря забитому голу футболист стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, а также самым возростным автором гола национальной команды.
В РФС заявили, что вызов Дзюбы в сборную был предложен Карпиным
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о вызове в сборную России нападающего Артёма Дзюбы.
Фото: РФС