Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
18:30
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сочи
19:00
ЕнисейНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
22:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
19:30
ПармаНе начат
Лацио
21:45
ТориноНе начат

Генсек РФС - о втором голе "Спартака" "Зениту": на ВАР постарались показать исключительную объективность

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о втором голе "Спартака" в ворота "Зенита" в матче 21-го тура РПЛ (2:1).
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"
"Исхожу из того, что в данном случае с матчем "Спартак" — "Зенит" коллеги на ВАР постарались показать свою исключительную объективность. То решение, которое было принято, было крайне сложным для восприятия многими болельщиками. Но мы можем доверять только существующей технологии", - приводит слова Митрофанова "РБ Спорт".

Матч 21-го тура сезона-2024/25 чемпионата России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" прошел 16 марта на стадионе "Лукойл Арена" и завершился победой красно-белых со счётом 2:1. Свой победный гол хозяева забили на 90-й минуте - его автором стал люксембургский полузащитник Кристофер Мартинс.

Сине-бело-голубые не согласились с тем решением, которое приняла обслуживающая встречу бригада судей во главе с Сергеем Ивановым, а именно - засчитать гол. По их мнению, игрок "Спартака" находился в положении "вне игры", поэтому "Зенит" обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС, которая, тем не менее, на своём заседании единогласно поддержала решение судьи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится