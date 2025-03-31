Генсек РФС - о втором голе "Спартака" "Зениту": на ВАР постарались показать исключительную объективность

"Исхожу из того, что в данном случае с матчем "Спартак" — "Зенит" коллеги на ВАР постарались показать свою исключительную объективность. То решение, которое было принято, было крайне сложным для восприятия многими болельщиками. Но мы можем доверять только существующей технологии", - приводит слова Митрофанова "РБ Спорт".
Матч 21-го тура сезона-2024/25 чемпионата России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" прошел 16 марта на стадионе "Лукойл Арена" и завершился победой красно-белых со счётом 2:1. Свой победный гол хозяева забили на 90-й минуте - его автором стал люксембургский полузащитник Кристофер Мартинс.
Сине-бело-голубые не согласились с тем решением, которое приняла обслуживающая встречу бригада судей во главе с Сергеем Ивановым, а именно - засчитать гол. По их мнению, игрок "Спартака" находился в положении "вне игры", поэтому "Зенит" обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС, которая, тем не менее, на своём заседании единогласно поддержала решение судьи.