"Он системный тренер. Мне нравится то, как он видит игру в обороне. Многие скажут, что получили пять голов от "Динамо", но системные требования есть, и они нам понятны. По составу мы получше, но в данный момент мы — 16-я команда чемпионата", - цитирует Хотулева "РБ Спорт".
В 22-м туре Российской Премьер-Лиги "Оренбург" на выезде уступил московскому "Динамо" со счетом 1:5. После 22-х сыгранных туров команда Владимира Слишковича занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 11-ю набранными очками. В 23-м туре чемпионата России оренбуржцы сыграют на выезде с "Пари НН", который занимает 13-е место с 19-ю очками.
Напомним, что Владимир Слишкович занял пост главного тренера оренбуржцев осенью 2024 года. Ранее босниец исполнял обязанности главного тренера в "Спартаке".
Хотулев: Слишкович - системный тренер. По составу "Оренбург" - не 16-я команда РПЛ
Футболист "Оренбурга" Данила Хотулев высказался о работе с Владимиром Слишковичем.
Фото: ФК "Оренбург"