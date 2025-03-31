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В Федерации футбола Колумбии высказались о возможном проведении матча со сборной России

Президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.
Фото: РФС
"Мы общаемся. Но давайте не торопиться. Если появятся какие-либо новости об этом матче, то наши Федерации незамедлительно сообщат об этом", - цитирует Хесуруна Sport24.

Сборная России на данный момент занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, национальная команда Колумбии располагается на 12-й строчке.

В марте национальная команда России одержала две сухих победы в двух товарищеских встречах - над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0). В июне команда Валерия Карпина сыграет в России со сборной Нигерии, а также проведет выездную товарищескую встречу с Белоруссией. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что осенью сборная России проведет товарищеский матч с Ираном.

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