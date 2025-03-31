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Полузащитник "Факела" Квеквескири: мы не собираемся сдаваться

Полузащитник "Факела" Ираклий Квеквескири высказался о турнирном положении команды.
Фото: ФК "Факел"
"Шансы остаться в РПЛ? В розыгрыше 24 очка, один Бог знает, что будет дальше. Мы не собираемся сдаваться, иначе зачем все это?" - цитирует Квеквескири "РБ Спорт".

Вчера, 31-го марта, воронежский "Факел" на выезде уступил воронежскому "Факелу" со счетом 0:5 в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. После 22-х сыгранных туров воронежцы располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14-ю набранными очками. Вчера, 30-го марта, Дмитрий Пятибратов подал в отставку с поста главного тренера воронежцев.

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