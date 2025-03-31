"Ситуация с деньгами влияет в понедельник, вторник, среду, а потом мы продолжаем подготовку и уже не думаем об этом", - приводит слова Веры "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что федеральная налоговая служба приняла решение заблокировать счета "Химок" в шести банках. Задержка выплаты заработной платы сотрудникам клуба составляет три месяца.
В весенней части сезона подмосковная команда одержала две победы и по одному разу проиграла и сыграла вничью. После 22 туров РПЛ красно-черные набрали 23 очка и занимают десятое место в таблице.
Вера: ситуация с деньгами в "Химках" влияет в понедельник, вторник, среду, а потом мы продолжаем подготовку
Хавбек "Химок" Лукас Вера рассказал, как влияет ситуация с задолженностями в клубе.
Фото: ФК "Химки"