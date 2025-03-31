"Я отрицательно отношусь к тому, что в матче с "Рубином" у "Зенита" на поле вышли 10 легионеров. Нужно воспитывать свою молодёжь и доверять российским футболистам, особенно сейчас, когда нет еврокубков. Но у "Зенита" своя задача — выиграть чемпионство в год 100-летия клуба. Однако эта задача выполняется тяжело. В "Зените" нервничают, раз на поле играют "11 иностранцев", - приводит слова Булыкина "Чемпионат".
"Зенит" 30 марта в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" провёл матч 22-го тура чемпионата России сезона-2024/25 с казанским "Рубином". Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:0, благодаря чему команда Сергея Семака набрала 46 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Отметим, что в составе "Зенита" после перерыва, когда провели три замены, вратарь Евгений Латышонок был единственным уроженцем России. Действующий регламент позволяет командам РПЛ выпускать на поле не более восьми легионеров. При этом статус легионера не имеют футболисты из Казахстана (например, защитник "Зенита" Нуралы Алип). Кроме того, в октябре 2024 года российское спортивное гражданство получил защитник Дуглас Сантос, который является уроженцем Бразилии.
Булыкин: в "Зените" нервничают, раз у них на поле вышли 10 легионеров
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о составе петербургского "Зенита" в матче 22-го тура РПЛ с казанским "Рубином".
Фото: ФК "Зенит"