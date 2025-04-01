«Я рассматривал Сергеева летом. Моё мнение было «да». Что не получилось? Возраст. Политика клуба — брать игроков младше 25 лет», — заявил Николич на YouTube-канала «Это футбол, брат».
Иван Сергеев стал игроком Крыльев Советов в сентябре 2024 года, перейдя из Зенита за 2 миллиона евро. В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей в РПЛ, в которых отметился 5 забитыми мячами и 3 ассистами. Текущая рыночная стоимость 29-летнего форварда составляет 3 миллионов евро по версии Transfermarkt.
В настоящее время в составе ЦСКА выступают пять центральных нападающих: Тамерлан Мусаев, Сауль Гуарирапа, Артём Шуманский, Секу Койта и новичок, который присоединился к команде во время зимнего трансферного окна — Алеррандро. Все эти игроки не старше 25 лет.
Однако, среди них лишь двое — Тамерлан Мусаев и Сауль Гуарирапа — смогли забить голы в Российской Премьер-Лиге. На счету Мусаева семь точных ударов в 22 матчах, а у Гуарирапы — один гол в 14 играх.
Николич объяснил, почему ЦСКА не подписал Сергеева
Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, почему московский клуб отказался от трансфера Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"