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Алаев — о возвращении российских клубов в еврокубки: мыслите в правильном направлении

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал перспективы возвращения российских клубов на международные турниры в следующем сезоне.
Фото: РФС
«Возможно ли возвращение наших клубов в еврокубки в следующем сезоне? От конкретных сроков и прогнозов я воздержусь. Но вы мыслите в правильном направлении. Я на это надеюсь», — заявил Алаев «СЭ».

В последний раз российские клубы участвовали в еврокубках в сезоне-2021/2022, когда среди участников были такие команды, как «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». С тех пор российские клубы и национальные сборные были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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