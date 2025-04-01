Напомним, 20 марта футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" объявил о том, что стороны достигли договоренности о досрочном расторжении соглашения.
Левый защитник выступал за волжан с июля 2023 года. В текущем сезоне на его счету 14 появлений на поле в официальных матчах, в которых ему удалось отдать 2 голевые передачи и получить 4 желтые карточки. Согласно информации, которая размещена на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.
Источник: Legalbet
Стала известна сумма, которую "Пари НН" заплатил Стаматову за разрыв контракта
По информации СМИ, болгарский защитник Матео Стаматов получил от нижегородского "Пари НН" 20 миллионов рублей за досрочный разрыв контракта.
Фото: ФК "Пари НН"