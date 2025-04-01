"Я думаю, что "Локомотив" может победить "Зенит", несмотря на все трудности. Все-таки это команды близкие по уровню. Возможно, игра будет проходить на встречных курсах, потому что у обеих команд сильные нападающие, и есть проблемы в обороне", - приводит слова Сенникова ТАСС.
Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" состоится 5 апреля на домашнем стадионе "железнодорожников" - "РЖД Арене". Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. Напомним, в первом круге игра этих соперников завершилась вничью со счётом 1:1.
После 22-го тура РПЛ "Зенит" с 46-ю очками располагается на втором месте в турнирной таблице, а "Локомотив", имея в своём активе 40 очков, сейчас находится на шестом месте.
Сенников: "Локомотив" может победить "Зенит"
Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников поделился своим мнением о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"