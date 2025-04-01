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Генич назвал результат, который для "Динамо" по итогам сезона "будет супер"

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о турнирных перспективах московского "Динамо" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Команде не хватает зрелости. Если они заберутся в тройку, это будет супер. Вряд ли они будут бороться за чемпионство. Клуб может занять любое место с четвертого по шестое", - приводит слова Генича "Матч ТВ".

После 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московское "Динамо", имея в своём активе 42 очка, располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. Отставание бело-голубых от третьего места составляет 2 очка, а от первого места - 7 очков.

В следующем туре подопечные Марцела Лички 6 апреля в гостях сыграют против московского ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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