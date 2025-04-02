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Шалимов заявил, что Семак нашел выход из ситуации с Соболевым

Футбольный тренер Игорь Шалимов высказался о выступлении нападающего петербургского "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
"Семак нашел выход из ситуации с Соболевым, которого, судя по всему, по-любому надо ставить — форвард вышел в первом тайме, и расчет на то, что с ним первый тайм не проиграем, а во втором за счет выхода Лусиано и Касьерры соперника дожимают", - приводит слова Шалимова "РБ Спорт".

Нападающий Александр Соболев является игроком петербургского "Зенита" с августа 2024 года. С этого времени форвард 21 раз появился на поле в официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 2 гола и отдать партнеру по команде 1 голевую передачу. При этом все результативные действия футболист совершил в матчах Кубка России.

Крайний раз Соболев в матчах чемпионата России забивал 7 апреля 2024 года, будучи футболистом московского "Спартака", в игре против московского "Динамо".

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