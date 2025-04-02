"Дзюба более разносторонний, мастеровитый игрок, чем Кержаков. У Кержакова есть скорость и удар, у Дзюбы нет такой силы в ударе, нет скорости — есть мощь, техника и футбольный ум. Сколько Артем голевых передач раздал — около ста! Все удары на исполнение, на технику. Я могу сравнивать его с игроком, с которым тренировался в "Интере" - с Бергкампом, у которого тоже не было силы в ударе", - приводит слова Шалимова "РБ Спорт".
36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба 9 марта,забив в матче 20-го тура РПЛ против самарских "Крыльев Советов", обошёл Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола: у Артёма сейчас на счету 236 забитых голов, а у Александра количество голов остановилось на числе 233.
Кроме того, Дзюба 19 марта, забив в товарищеском матче против команды Гренады, обошёл Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории сборной России: Дзюба всего забил 31 гол, а Кержаков отличился 30 раз.
Шалимов: Дзюба более мастеровитый игрок, чем Кержаков. Артёма можно сравнивать с Бергкампом
Футбольный тренер Игорь Шалимов высказался о нападающем тольяттинского "Акрона" Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"