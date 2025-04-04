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Мостовой: то, что у ЦСКА нет поражений весной, не говорит о чём-то - "Динамо" тоже хорошо смотрится

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от мачта 23-го тура РПЛ между ЦСКА и московским "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"В этом матче будет или ничья, или победа в один мяч, ибо нет фаворита. То, что у ЦСКА нет поражений весной, не говорит о чём-то. В прошлом туре они с Махачкалой всю игру провели с минимальным счётом и второй забили в концовке, а "Динамо" уверенно разгромили "Оренбург". Команда Лички тоже хорошо смотрится весной, несмотря на поражение в очной встрече в кубке. Будет равный матч, я думаю", - приводит слова Мостового "Советский спорт".

Московские команды ЦСКА и "Динамо" сыграют друг с другом 6 апреля в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв, а на ВАР будет работать Алексей Сухой.

После 22-го тура бело-голубые имеют в своём активе 42 очка, которые позволяют сейчас занимать четвёртое место в турнирной таблице. ЦСКА с 41-м очком располагается на пятой строчке.

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