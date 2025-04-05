- В Ростове никому легко не бывает. С одной стороны, конечно, "Спартак" всё равно ещё бьётся за чемпионство, а "Ростов", наверное, все турнирные задачи решил. Но "Спартак" - принципиальный соперник не только для "Ростова", а для всех команд. Не знаю, сможет ли "Спартак" набрать три очка, но лёгкой прогулки им там явно не стоит ждать, - передаёт слова Дьякова Metaratings.ru.
Московский "Спартак" перед выездным матчем 23 тура Российской премьер-лиги с "Ростовом" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 44 очка в 22 матчах. Отставание красно-белых от лидирующего "Краснодара" составляет 5 очков, от находящегося на второй строчке петербургского "Зенита" - 2 очка.
"Ростов" набрал 33 очка в 22 матчах и находится на седьмом месте, отставая на 7 очков от идущего шестым московского "Локомотива" и опережая зону стыковых матчей на 14 очков.
Дьяков: лёгкой прогулки в Ростове "Спартаку" явно не стоит ждать
Экс-защитник "Ростова" и "Спартака-2" Виталий Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча 23 тура РПЛ, в котором жёлто-синие сыграют дома с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"