Тренер "Зенита" Оливейра: Соболев уже лучше себя чувствует в команде

- Адаптировался ли он полностью в команде? Саша забил в чемпионате — конечно, он уже лучше себя чувствует, - сказал Оливейра корреспонденту "РБ Спорт".
Напомним, что во вчерашнем матче 23 тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив" Александр Соболев впервые отличился забитым голом в чемпионате за сине-бело-голубых. До этого форвард не совершал результативных действий на протяжении 15 матчей за петербуржцев в Премьер-Лиге.
На данный момент "Зенит" идет вторым в таблице, имея 47 очков в 22 встречах, однако сегодня их может обогнать московский "Спартак", если в гостях сможет одолеть "Ростов".