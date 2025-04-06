- Почему я не посещаю матчи "Локомотива"? Спросите у Нагорных об этом. Два года жду его звонка, никак не дождусь, - сказал Сёмин корреспонденту "Чемпионата".
Ранее глава совета директоров московского клуба Юрий Нагорных сказал, что сожалеет о том, что Юрий Павлович не посещает матчи "железнодорожников".
Юрий Сёмин тренировал "Локомотив" с 1992 по 2005 год, затем с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020. У руля "железнодорожников" Юрий Павлович трижды становился чемпионом России, 6 раз выигрывал Кубок России и 3 раза Суперкубок России.
На данный момент "Локомотив" занимает пятую строчку в таблице РПЛ, набрав 41 очко в 23 матчах.
Сёмин: два года жду звонка из "Локомотива"
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, почему он не посещает матчи бывшей команды.
Фото: "Чемпионат"