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Экс-арбитр Федотов - о фоле Сутормина: для меня это жёлтая

Бывший арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением об удалении игрока "Ростова" Алексея Сутормина в матче 23-го тура РПЛ сезона-2024/25 с московским "Спартаком".
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"
"У игрока "Спартака" нога была на весу. Да, открытые шипы, но контакт был между щитком и голеностопом, нога ушла вскользь. На агрессивное поведение это не тянет, можно говорить только о серьёзном нарушении правил. Для меня это жёлтая карточка. Потому что нога Маркиньоса была на весу, а не в опоре. Травму игрок "Спартака" не получил, да и вряд ли мог", - приводит слова Федотова "Чемпионат".

Оцениваемый эпизод произошёл на 45-й минуте матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между футбольным клубом "Ростов" и московским "Спартаком". Полузащитник хозяев Алексей Сутормин в районе центральной линии в подкате сбил вингера красно-белых Маркиньоса, за что первоначально получил от главного арбитра встречи Владимира Москалёва.

Но после просмотра повтора эпизода на мониторе ВАР решение было изменено с предупреждения на удаление. В результате второй тайм хозяева проведи в меньшинстве и потерпели поражение со счётом 0:3.

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