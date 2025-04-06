Экс-арбитр Федотов - о фоле Сутормина: для меня это жёлтая

"У игрока "Спартака" нога была на весу. Да, открытые шипы, но контакт был между щитком и голеностопом, нога ушла вскользь. На агрессивное поведение это не тянет, можно говорить только о серьёзном нарушении правил. Для меня это жёлтая карточка. Потому что нога Маркиньоса была на весу, а не в опоре. Травму игрок "Спартака" не получил, да и вряд ли мог", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Оцениваемый эпизод произошёл на 45-й минуте матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между футбольным клубом "Ростов" и московским "Спартаком". Полузащитник хозяев Алексей Сутормин в районе центральной линии в подкате сбил вингера красно-белых Маркиньоса, за что первоначально получил от главного арбитра встречи Владимира Москалёва.
Но после просмотра повтора эпизода на мониторе ВАР решение было изменено с предупреждения на удаление. В результате второй тайм хозяева проведи в меньшинстве и потерпели поражение со счётом 0:3.