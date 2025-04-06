Николич раскрыл секрет трех побед ЦСКА над "Динамо" в текущем сезоне

"Настрой парней. Видно и сейчас в раздевалке, и на поле, что играли на эмоциях. Стараемся играть сердцем, и футбол это награждает. Я еще раз повторю, что "Динамо" — суперкачественная команда. Посмотрите, кто у них на поле и на скамейке. Это команда под чемпионство. Это самая быстрая и самая техничная команда, очень тяжело играть с ними", - приводит слова Николича "Матч ТВ".
6 апреля ЦСКА на своем поле в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принимал московское "Динамо" и одержал победу со счётом 3:1. Ранее в этом сезоне "армейцы" встречались с бело-голубыми 6 октября 2024 года в 11-м туре РПЛ, а также 12 марта 2025 года в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. В обеих встречах красно-синие победили с одинаковым счётом - 2:1.
16 апреля 2025 года состоится ответный матч между "Динамо" и ЦСКА в рамках Кубка России. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.