Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо Мх
4 - 1 4 1
ХимкиЗавершен
Ростов
0 - 3 0 3
СпартакЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
БалтикаЗавершен
Енисей
0 - 3 0 3
ЧерноморецЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Торпедо
0 - 1 0 1
РоторЗавершен
Родина
3 - 1 3 1
СочиЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
3 - 1 3 1
СаутгемптонЗавершен
Брентфорд
0 - 0 0 0
ЧелсиЗавершен
Фулхэм
3 - 2 3 2
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
1 - 3 1 3
Реал СосьедадЗавершен
Севилья
1 - 2 1 2
АтлетикоЗавершен
Вальядолид
0 - 4 0 4
ХетафеЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
1 - 1 1 1
ВенецияЗавершен
Эмполи
0 - 0 0 0
КальяриЗавершен
Торино
1 - 1 1 1
ВеронаЗавершен
Аталанта
0 - 1 0 1
ЛациоЗавершен
Рома
1 - 1 1 1
ЮвентусЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
1 - 1 1 1
Боруссия МЗавершен
Унион
1 - 0 1 0
ВольфсбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
1 - 0 1 0
Сент-ЭтьенЗавершен
Реймс
0 - 1 0 1
СтрасбургЗавершен
Ренн
0 - 1 0 1
ОсерЗавершен
Монпелье
0 - 2 0 2
ГаврЗавершен
Марсель
3 - 2 3 2
ТулузаЗавершен

Николич раскрыл секрет трех побед ЦСКА над "Динамо" в текущем сезоне

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, в чём состоит секрет трех побед "армейцев" над московским "Динамо" в текущем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
"Настрой парней. Видно и сейчас в раздевалке, и на поле, что играли на эмоциях. Стараемся играть сердцем, и футбол это награждает. Я еще раз повторю, что "Динамо" — суперкачественная команда. Посмотрите, кто у них на поле и на скамейке. Это команда под чемпионство. Это самая быстрая и самая техничная команда, очень тяжело играть с ними", - приводит слова Николича "Матч ТВ".

6 апреля ЦСКА на своем поле в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принимал московское "Динамо" и одержал победу со счётом 3:1. Ранее в этом сезоне "армейцы" встречались с бело-голубыми 6 октября 2024 года в 11-м туре РПЛ, а также 12 марта 2025 года в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. В обеих встречах красно-синие победили с одинаковым счётом - 2:1.

16 апреля 2025 года состоится ответный матч между "Динамо" и ЦСКА в рамках Кубка России. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится