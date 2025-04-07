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Гуарирапа заявил, что хотел бы остаться в ЦСКА после аренды из "Сочи"

Нападающий Сауль Гуарирапа рассказал, что хотел бы остаться в ЦСКА после завершения аренды из "Сочи".
Фото: ПФК ЦСКА
"Пока я ничего не знаю о том, будет ли ЦСКА выкупать мой контракт у "Сочи". Со мной об этом не говорили, но я хотел бы остаться здесь", - цитирует Гуарирапу "Чемпионат".

Сауль Гуарирапа перешел в ЦСКА из "Сочи" в летнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона с последующим правом выкупа. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 21 матч и отметился 2-мя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в 1 миллион евро.

После 23-х сыгранных туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 44-мя набранными очками.

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