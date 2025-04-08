- У "Краснодара" сейчас пять очков отрыва от второго места, но "Зенит" всегда настроен на победу, поэтому питерцы сделают все возможное, чтобы догнать "быков". При этом "Спартак" тоже хорошо смотрится. "Краснодар" в последнее время очень часто располагается в лидерах турнирной таблицы, но им всегда не хватает последнего шага. Надеюсь, что в этом сезоне у них все получится.
После 23 сыгранных туров "Краснодар" набрал 52 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. "Быки" имеют пятиочковый отрыв от идущих на втором и третьем месте "Спартака" и "Зенита".
В это воскресенье, 13 апреля, "Краснодар" сыграет в гостях против сине-бело-голубых в рамках 24-го тура чемпионата России. Поединок пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"
Каряка: "Краснодару" всегда не хватает последнего шага
Бывший футболист Андрей Каряка высказался о чемпионских амбициях "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"