"Чемпионство Матвея - большое достижение для российского футбола и российской вратарской школы. Это первый наш вратарь, который выигрывает чемпионат из топ-5 европейских лиг", - цитирует Кафанова ТАСС.
Напомним, в минувшие выходные "ПСЖ" обыграл на своем поле "Ахже" (1:0) в матче 28-го тура Лиги 1 и досрочно завоевал титул чемпиона Франции.
Российский вратарь Матвей Сафонов перебрался в Париж из "Краснодара" летом прошлого года. В текущем сезоне 26-летний голкипер провел за французскую команду 8 матчей в чемпионате, 4 игры в Кубке Франции и начал две встречи в Лиге чемпионов, пропустил 10 мячей и 6 раз отстоял на ноль.
Кафанов: чемпионство Сафонова - большое достижение для российского футбола и нашей вратарской школы
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал чемпионский титул в составе "ПСЖ" голкипера Матвея Сафонова.
Фото: телеграм-канал Сафонова