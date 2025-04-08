- Тороп подбирается к тому, чтобы быть готовым заменить Акинфеева на 100 процентов. Игры на Кубок показывают, что он уже в кондициях. Владислав тоже там уже рекорды ставил. Самое главное, не передержать его, чтобы мотивация не пропала.
Владислав Тороп начал играть за московский ЦСКА в возрасте 17 лет. С тех пор голкипер провел за основную команду армейцев 37 матчей, в которых пропустил 22 гола и 19 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Действующее трудовое соглашение игрока со столичным клубом действует до конца июня 2026 года. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет 1 миллион евро.
Источник: "Чемпионат"
Масалитин: Тороп подбирается к тому, чтобы заменить Акинфеева. Главное, не передержать
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре 21-летнего вратаря Владислава Торопа.
Фото: "Чемпионат"