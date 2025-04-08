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"Диалог ведется". Агент Тикнизяна рассказал о переговорах с "Локомотивом" по новому контракту

Агент защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна Александр Клюев поделился информацией о возможной пролонгации соглашения игрока с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"
- Он не сыграл с "Зенитом" и, естественно, как и любой амбициозный футболист он недоволен. А так он профессионал и готовится к каждой игре, чтобы помочь клубу в реализации тех целей и задач, которые поставлены руководством. Прогресс в переговорах по новому контракту? Диалог ведется.

Защитник сборной Армении Наира Тикнизян выступает за московский "Локомотив" с 2021 года. Контракт 25-летнего футболиста действует до лета 2026 года. Всего на счету игрока 117 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах и 16 забитых мячей.

В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 28 матчах чемпионата и Кубка России, в которых отметился двумя голами и отдал четыре результативные передачи на партнеров.

Источник: "Матч ТВ"

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