"Благодарен команде, что мы добились победы над "Ростовом". Мне было непросто в период, когда я не получал игровой практики. Но это часть нашей жизни и работы. Нужно продолжать работать, улыбаться и идти вперед. Станкович хорошо меня знает, он дал мне шанс проявить себя в игре с "Ростовом". Я рад, ведь мне действительно было непросто", - цитирует Абену Sport24.
Миенти Абена перешел в московский "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" летом 2024 года за 1,2 миллионов евро и заключил контракт до конца сезона-2025/2026. Защитник провел за красно-белых во всех турнирах 11 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 800 тысяч евро.
После 23-х сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.
Абена: было непросто, когда я не получал игровой практики. Рад, что Станкович дал мне шанс
Защитник "Спартака" Миенти Абена высказался о малом количестве игровой практики.
Фото: ФК "Спартак"