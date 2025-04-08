«Много слухов про мое будущее, говорят про ПАОК и «Динамо». «Динамо» Дрезден? Я уже там был. Посмотрим, пока я не могу ничего говорить. Но как говорят — не читайте газет», — заявил Черчесов «Матч ТВ».
Напомним, что в январе 2025 года специалист покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Под его руководством команда проиграла все шесть матчей Лиги наций с общим счётом 0:15.
Ранее Черчесов работал с различными клубами Российской Премьер-Лиги, включая «Динамо», «Амкар», «Спартак» и «Терек». Его наивысшим достижением в качестве тренера клуба РПЛ было второе место со «Спартаком» в 2007 году.
Черчесов высказался о слухах про ПАОК и "Динамо"
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи о возможном возвращении в клубную работу.
Фото: Казахстанская федерация футбола