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Черчесов высказался о слухах про ПАОК и "Динамо"

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи о возможном возвращении в клубную работу.
Фото: Казахстанская федерация футбола
«Много слухов про мое будущее, говорят про ПАОК и «Динамо». «Динамо» Дрезден? Я уже там был. Посмотрим, пока я не могу ничего говорить. Но как говорят — не читайте газет», — заявил Черчесов «Матч ТВ».

Напомним, что в январе 2025 года специалист покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Под его руководством команда проиграла все шесть матчей Лиги наций с общим счётом 0:15.

Ранее Черчесов работал с различными клубами Российской Премьер-Лиги, включая «Динамо», «Амкар», «Спартак» и «Терек». Его наивысшим достижением в качестве тренера клуба РПЛ было второе место со «Спартаком» в 2007 году.

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