«Можно было бы организовать бой Дзюбы и Соболева. Но я не верю в это. У нас футболисты получают хорошие большие деньги, и они своё здоровье оставляют на поле за эти бабки. Сейчас я не представляю, сколько надо заплатить Артёму и Саше, чтобы эти ребята реально вышли в клетку и оставили своё здоровье там. Я стараюсь смотреть объективно», — заявил Гаджиев «Советскому спорту».
Ранее в беседе с журналистами Артем Дзюба поделился, что при весе в 100 килограммов мог бы «задушить» многих легковесов в смешанных единоборствах (ММА).
В текущем сезоне Дзюба сыграл в 17 матчах за футбольный клуб «Акрон», в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с командой рассчитан до конца текущего сезона. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 36-летнего нападающего составляет 1,8 миллионов евро.
Александр Соболев, в свою очередь, провёл 23 матча в текущем сезоне во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По версии Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро.
Гаджиев: можно организовать бой Дзюбы и Соболева
Промоутер и глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев допустил возможность поединка между нападающим «Зенита» Александром Соболевым и форвардом «Акрона» Артёмом Дзюбой, но признал, что в современных реалиях такое событие маловероятно.
Фото: РФС