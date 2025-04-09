"Локомотив" в матче с "Зенитом" строго и качественно отыграл в обороне. Он демонстрировал настоящую командую игру. "Локомотиву" будет тяжело попасть в топ-3. Зато молодые ребята за этот сезон наберутся опыта и в следующем сезоне будут бороться за самые высокие места", - цитирует Черевченко Metaratings.
В 23-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" 1:1, забитыми мячами отметились: Алексей Батраков и Александр Соболев. После 23-х сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 41-м набранным очком.
В 24-м туре чемпионата России "Локомотив" сыграет на выезде с казанским "Рубином", который занимает 8-е место в таблице с 33-мя набранными очками в своем активе.
Черевченко: "Локомотиву" будет тяжело попасть в топ-3 РПЛ
Российский тренер Игорь Черевченко высказался о текущем турнирном положении московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"