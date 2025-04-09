- Я убеждён, что Семак ещё не исчерпал себя в "Зените". Он достаточно молодой специалист, у которого богатый опыт. Не думаю, что у клуба есть планы расставаться с Семаком, даже если "Зенит" не станет чемпионом в этом сезоне. Из российских тренеров я даже не вижу человека, который мог бы прийти работать в команду. Иностранными специалистами клуб уже насытился за предыдущие десятки лет: Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш, Манчини и другие. Хоть это и серьёзные фигуры, "Зениту" это не нужно. Пока российские клубы не выступают в еврокубках, в "Зените" даже мысли не будет об увольнении Семака, - передаёт слова Рапопорта "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги третье место, набрав 47 очков в 23 матчах. Находящийся на второй позиции "Спартак" опережает сине-бело-голубых только по результатам личных встреч, лидирует в чемпионской гонке набравший 52 очка "Краснодар". Текущий сезон является для петербургского клуба юбилейным - в 2025 году "Зениту" исполняется 100 лет с момента основания.
В шести предыдущих сезонах "Зенит" неизменно становился чемпионом России. Все эти чемпионства были завоёваны под руководством главного тренера Сергея Семака, который возглавил петербуржцев в мае 2018 года. В настоящий момент специалисту 49 лет.
Рапопорт: Семак ещё не исчерпал себя в "Зените". Пока нет еврокубков, в клубе даже мысли не будет об увольнении
Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт ответил на вопрос о возможности отставки главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"