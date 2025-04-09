"Сейчас рано что-то говорить. Надо решить задачу для "Химок" и завершить сезон в РПЛ. Дальше все будет зависеть от того, насколько акционер клуба Туфан Садыгов сможет решить проблемы, которые есть. В первую очередь, пообщаться с ним и думать дальше. Мы работаем по продолжению карьеры и просчитываем все варианты", - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".
Центральный защитник Георгий Джикия является игроком подмосковных "Химок" с сентября 2024 года. С тех пор бывший капитан сборной России и московского "Спартака" в составе своей новой команды в общей сложности 12 раз появился на поле в официальных матчах, в которых не отметился результативными действиями и получил 2 жёлтые карточки.
Контракт между игроком и клубом рассчитан на срок до конца текущего сезона с возможностью его продления на ещё один год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.
Агент рассказал, от чего зависит будущее Джикии в "Химках"
Владимир Кузьмичев, агент центрального защитника подмосковных "Химок" Георгии Джикии, ответил на вопрос о том, какое будущее ожидает своего клиента.
Фото: ФК "Химки"