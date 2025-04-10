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Орещук: если "Зенит" не выиграет РПЛ, то могут полететь головы

Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук высказался о перспективах чемпионства "Зенита" в текущем сезоне РПП.
Фото: ФК "Зенит"
"Мало команд, которые в год столетия становятся чемпионами. Это как проклятие. Но не забываем шесть чемпионств подряд. Для "Зенита" будет очень обидно не выиграть РПЛ, могут полететь головы. В случае неудачи, уверен, Семака не уволят. Бред, что Семак потерял контроль в раздевалке. Это надо конкурентам, чтобы был дисбаланс", - приводит слова Орещука Metaratings.

В сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на данный момент провёл 23 матчах и набрал 47 очков, которые позволяют команде Сергея Семака занимать третье место в турнирной таблице. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего "Краснодара" сейчас составляет 5 очков. Именно с "быками" предстоит следующая игра "Зенита" в РПЛ - 13 апреля в Санкт-Петербурге.

Напомним, 25 мая 2025 года "Зенит" будет отмечать 100-летие со дня основания футбольного клуба. На данный момент петербуржцы на протяжении шести последних сезонов являются действующими чемпионами России.

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