Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Буде-Глимт
19:45
ЛациоНе начат
Рейнджерс
22:00
АтлетикНе начат
Лион
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Тоттенхэм
22:00
АйнтрахтНе начат

Лига конференций УЕФА

Легия
19:45
ЧелсиНе начат
Бетис
22:00
ЯгеллонияНе начат
Целе
22:00
ФиорентинаНе начат
Юргорден
22:00
РапидНе начат

Пономарёв: срывы у "Краснодара" должны быть

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев поделился своим мнением о предстоящем матче 24-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"
"Думаю, команды разойдутся ничьей. "Краснодар" очень хорош в атаке, но оборона у него неважная, страдает. "Зенит" тоже неплохо играет впереди. Обе команды сыграют от защиты. "Зенит" может устроить ничья, если "Краснодар" потом где?то оступится. Срывы у "быков" должны быть. Если "Краснодар" сможет ни разу не потерять очки, то почет всему тренерскому штабу", - приводит слова Пономарева "Матч ТВ".

"Зенит" и "Краснодар" сыграют друг с другом в ближайшее воскресенье, 13 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. По информации СМИ, главным арбитром на данном матче отработает Павел Кукуян, а на ВАР будет назначен Сергей Иванов.

После 23-го тура Российской Премьер-Лиги текущего сезона "Краснодар" имеет в своём активе 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице. У "Зенита" в активе 47 очков, которые позволяют команде Сергея Семака, являющейся действующим чемпионом России, располагаться на третьей строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится