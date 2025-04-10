"Думаю, команды разойдутся ничьей. "Краснодар" очень хорош в атаке, но оборона у него неважная, страдает. "Зенит" тоже неплохо играет впереди. Обе команды сыграют от защиты. "Зенит" может устроить ничья, если "Краснодар" потом где?то оступится. Срывы у "быков" должны быть. Если "Краснодар" сможет ни разу не потерять очки, то почет всему тренерскому штабу", - приводит слова Пономарева "Матч ТВ".
"Зенит" и "Краснодар" сыграют друг с другом в ближайшее воскресенье, 13 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. По информации СМИ, главным арбитром на данном матче отработает Павел Кукуян, а на ВАР будет назначен Сергей Иванов.
После 23-го тура Российской Премьер-Лиги текущего сезона "Краснодар" имеет в своём активе 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице. У "Зенита" в активе 47 очков, которые позволяют команде Сергея Семака, являющейся действующим чемпионом России, располагаться на третьей строчке.
Пономарёв: срывы у "Краснодара" должны быть
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев поделился своим мнением о предстоящем матче 24-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"