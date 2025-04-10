- Болит ли душа за "Крылья"? Не сказал бы, что болит, но, конечно, я слежу и переживаю за судьбу "Крыльев". Клуб стал для меня трамплином в большой футбол, так что я благодарен городу, болельщикам, клубу и, конечно, тренерскому штабу, которые доверяли мне, и я старался оправдать их веру в меня на поле, - передаёт слова Салтыкова Metaratings.ru.
20-летний левый вингер московского "Локомотива" Никита Салтыков является воспитанником молодёжной системы самарских "Крыльев Советов". За взрослую команду волжан Салтыков провёл 33 матча во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 5 результативных передач.
В текущем сезоне нна счету игрока 10 матчей во всех турнирах за красно-зелёных и 1 результативный пас.
Вингер "Локомотива" Салтыков рассказал, как относится к "Крыльям Советов"
Атакующий хавбек "Локомотива" Никита Салтыков рассказал, как относится к своему бывшему клубу - самарским "Крыльям Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"