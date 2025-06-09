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Агент Рахмановича: переговоры находятся в завершающей стадии

Агент Срджан Еремич, представляющий хавбека "Крыльев Советов" Амара Рахмановича, поделился информацией о продлении контракта игрока с клубом.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Скорее всего, Амар останется в "Крылья Советах". Сейчас переговоры находятся в завершающей стадии, в ближайшее время все должно быть решено", - цитирует агента "СЭ".

Ранее сообщалось, что атакующий хавбек Амар Рахманович близок к подписанию нового соглашения с "Крыльями Советов". Отмечалось, что контракт будет подписан на один сезон с возможностью продления еще на год.

Рахманович пополнил состав самарского клуба в сентябре 2022 года. На счету 31-летнего боснийского полузащитника 62 матча за самарцев во всех турнирах, 8 забитых голов и 5 результативных передач.

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