"Скорее всего, Амар останется в "Крылья Советах". Сейчас переговоры находятся в завершающей стадии, в ближайшее время все должно быть решено", - цитирует агента "СЭ".
Ранее сообщалось, что атакующий хавбек Амар Рахманович близок к подписанию нового соглашения с "Крыльями Советов". Отмечалось, что контракт будет подписан на один сезон с возможностью продления еще на год.
Рахманович пополнил состав самарского клуба в сентябре 2022 года. На счету 31-летнего боснийского полузащитника 62 матча за самарцев во всех турнирах, 8 забитых голов и 5 результативных передач.
Агент Рахмановича: переговоры находятся в завершающей стадии
Агент Срджан Еремич, представляющий хавбека "Крыльев Советов" Амара Рахмановича, поделился информацией о продлении контракта игрока с клубом.
Фото: ФК "Крылья Советов"