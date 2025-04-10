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Наумов: Тикнизяну портит карьеру его желание уехать в Европу. Он очень сильно сдал

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов отреагировал на слухи о возможном отказе клуба от продления контракта с защитником Наиром Тикнизяном.
Фото: "Чемпионат"
- Мне кажется, Тикнизяну портит карьеру его желание уехать в Европу. Бесконечные срывы трансферов, агенты подогревают эту возможность, но ничего не получается, а в итоге он очень здорово сдал. Наир стал выглядеть гораздо хуже, чем раньше. Это мешает футболу. Наверное, "Локомотив" будет прав, если не продлит с ним контракт.

Напомним, ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что московский "Локомотив" не планирует подписывать новое соглашение с защитником сборной Армении Наиром Тикнизяном. Позднее агент футболиста Александр Клюев опроверг эти сообщения.

Контракт 25-летнего игрока с "железнодорожниками" истекает в конце июня 2026-го. В этом сезоне РПЛ Тикнизян провел на поле 972 минуты в 20 матчах, забил два гола и отдал один ассист. Также армянин записал на свой счет три голевые передачи в 8 играх Кубка России.

Источник: "Чемпионат"

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