- Мне кажется, Тикнизяну портит карьеру его желание уехать в Европу. Бесконечные срывы трансферов, агенты подогревают эту возможность, но ничего не получается, а в итоге он очень здорово сдал. Наир стал выглядеть гораздо хуже, чем раньше. Это мешает футболу. Наверное, "Локомотив" будет прав, если не продлит с ним контракт.
Напомним, ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что московский "Локомотив" не планирует подписывать новое соглашение с защитником сборной Армении Наиром Тикнизяном. Позднее агент футболиста Александр Клюев опроверг эти сообщения.
Контракт 25-летнего игрока с "железнодорожниками" истекает в конце июня 2026-го. В этом сезоне РПЛ Тикнизян провел на поле 972 минуты в 20 матчах, забил два гола и отдал один ассист. Также армянин записал на свой счет три голевые передачи в 8 играх Кубка России.
Источник: "Чемпионат"
Наумов: Тикнизяну портит карьеру его желание уехать в Европу. Он очень сильно сдал
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов отреагировал на слухи о возможном отказе клуба от продления контракта с защитником Наиром Тикнизяном.
Фото: "Чемпионат"