- Мне кажется, у меня достаточно футбольных качеств, чтобы играть на разных позициях в атаке. Был опыт игры в нескольких ролях. Безусловно, признаю, что наиболее комфортной для меня является роль девятки, центрального нападающего, но при этом самое важное — быть полезным команде и быть готовым в тот момент, когда главный тренер попросит меня выйти там или там, выйти и принести пользу, - приводит слова Кассьерры официальный сайт "Зенита".
Напомним, что Матео Кассьерра перешел в "Зенит" из "Сочи" в 2022 году за 4,5 миллиона евро. В прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги стал лучшим бомбардиром с 21 голом. В текущем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах РПЛ, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи.
На данный момент сине-бело-голубые занимают третью строчку в таблице, имея в своем активе 47 очков за 23 встречи. В следующем туре "Зенит" примет "Краснодар" на своем поле. Матч состоится 13 апреля в 17:00 на стадионе "Газпром-Арена".
Кассьерра: у меня достаточно футбольных качеств, чтобы играть на разных позициях в атаке
Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра поделился мнением о своей игровой позиции на поле.
Фото: ФК "Зенит"