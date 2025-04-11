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Самедов: рекорды Дзюбы несравнимы с достижением Овечкина

Бывший игрок сборной России Александр Самедов сравнил друг с другом рекорды хоккеиста Александра Овечкина и нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Артем - большой молодец, это большое достижение в российском футболе. Но оно, конечно же, несравнимо с тем, что сделал Александр. Он олицетворение российского и вообще мирового спорта, и для меня это немного разные ступени", - приводит слова Самедова Odds.ru.

36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба в марте 2025 года стал сразу и лучшим бомбардиром в истории российского футбола (236 голов), и лучшим бомбардиром в истории сборной России (31 гол). 6 апреля хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал рекордсменом по числу голов, забитых в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (895).

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