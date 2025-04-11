"Думаю, "Зенит" со своим опытом и характером в столетие всё равно станет первым. Включатся подводные течения в игру. На мой взгляд, у них самый сильный состав из этой тройки. Не думаю, что "Краснодар" станет чемпионом", - приводит слова Семёнова "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" последние шесть сезонов подряд является действующим чемпионом России по футболу. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые в 23 матчах набрали 47 очков, которые позволяют команде Сергея Семака на данный момент занимать третье место в турнирной таблице. Впереди петербуржцев за 7 туров до конца сезона находятся "Краснодар" (52 очка) и московский "Спартак" (47 очков).
Семёнов: "Зенит" всё равно станет первым, в игру включатся подводные течения
Бывший игрок "Ахмата" и сборной России Андрей Семёнов поделился своими ожиданиями от завершения чемпионской гонки в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"