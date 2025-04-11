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Семёнов: "Зенит" всё равно станет первым, в игру включатся подводные течения

Бывший игрок "Ахмата" и сборной России Андрей Семёнов поделился своими ожиданиями от завершения чемпионской гонки в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, "Зенит" со своим опытом и характером в столетие всё равно станет первым. Включатся подводные течения в игру. На мой взгляд, у них самый сильный состав из этой тройки. Не думаю, что "Краснодар" станет чемпионом", - приводит слова Семёнова "Чемпионат".

Петербургский "Зенит" последние шесть сезонов подряд является действующим чемпионом России по футболу. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые в 23 матчах набрали 47 очков, которые позволяют команде Сергея Семака на данный момент занимать третье место в турнирной таблице. Впереди петербуржцев за 7 туров до конца сезона находятся "Краснодар" (52 очка) и московский "Спартак" (47 очков).

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