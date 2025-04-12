«Оренбург» будет цепляться за очки. Но если ЦСКА покажет свою игру, то победит. Хотя поединок будет непростым, это точно, зрители погонят «Оренбург» вперед. Что касается поля, то нужно уметь играть на любом газоне. Да, на искусственном поле игра все же другая, но если команда хочет завоевать медали, то нужно побеждать и на таком газоне. Если ЦСКА покажет свою игру, то проблем не будет», — заявил Новиков «РБ Спорт».
Следует отметить, что ЦСКА продолжает свою серию из пяти побед подряд. Армейцы обыграли «Химки» со счётом 1:0, победили московское «Динамо» в Кубке со счётом 2:1, одержали выездную победу над «Акроном» со счётом 1:2, а также победили дома махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0 и вновь обыграли московское «Динамо» со счётом 3:1. В последний раз клуб проигрывал ещё в ноябре в матче против «Ростова».
После 23 туров чемпионата России по футболу ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 44 очка.
Новиков: искусственное поле — не помеха для ЦСКА, если команда нацелена на медали
Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с «Оренбургом» в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА