«Все логично. Первый тайм вы же видели, мне кажется, мы прямо их переехали. Прям переехали. Желание было, мотивация играть против «Спартака» на его арене в силовой футбол. Прессинговали. Это было что-то такое», — цитирует Газизова «РБ Спорт».
Махачкалинское "Динамо" 11 апреля в рамках 24 тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 отправился на выезд к московскому "Спартаку". Встреча завершилась победой дагестанского клуба со счётом 2:1. Благодаря этой победе команда Хасанби Биджиева набрала 27 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре "Динамо" 19 апреля в гостях сыграет против футбольного клуба "Оренбург". Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.
Гендиректор "Динамо" Махачкала Газизов: мы прямо переехали "Спартак“
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура РПЛ против московского «Спартака».
Фото: ФК "Динамо" Махачкала