- У нас Шамиль Камилович — основной контролер финансов. Каждую копейку считает. Ни за что в жизни он десятерные премиальные не даст (смеется). Конкретно не будем говорить, но понятно, что цена игры высокая. А зарплаты наших футболистов по сравнению с игроками "Спартака" кратно меньше. Поэтому, конечно, надо хотя бы премиальными поддерживать.
Напомним, вчера 11 апреля, состоялся первый матч в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги, в котором московский "Спартак" принимал на своем поле махачкалинское "Динамо". Игра на "Лукойл Арене" завершилась победой гостей со счетом 2:1. На последних минутах встречи хозяева поля не сумели сравнять счет, не реализовав одиннадцатиметровый.
Таким образом махачкалинская команда одержала шестую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Динамовцы набрали 27 очков и переместились на 9-ю строчку в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"
Гаджиев - о победе над "Спартаком": Газизов ни за что в жизни не даст десятерные премиальные
Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал о премиальных за победу команды в 24 туре РПЛ над "Спартаком" (2:1).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала